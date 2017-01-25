Брокер AMarkets сообщил своим клиентам о запуске мобильной версии сервиса Autochartist для устройств на операционке iOS и Android. С его помощью трейдеры могут следить за торговыми сигналами прямо со своего телефона и получать уведомления о самых выгодных возможностях на финрынке.

Отметим, что основной функционал мобильного приложения идентичен опциям сервиса Autochartist. Так, функция настройки уведомлений даст клиентам брокера возможность составить индивидуальную подписку по определенным активам. Помимо этого трейдеры всегда будут в курсе последних событий на рынках, так как обновление ленты торговых сигналов происходит в автоматическом режиме.

Мобильное приложение Autochartist освободит немало времени клиентам AMarkets, поскольку оно автоматически определяет графические паттерны, уровни поддержки и сопротивления, может проанализировать волатильность рынка.

Скачать приложение можно на сайте AMarkets.

По материалам: IAFT News