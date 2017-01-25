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Топливно-энергетический комплекс
Pfeifer&Langen закрила сделку по покупке 6 сахарных заводов "Т-Цукор"
15:01 25.01.2017 |
Компания Pfeifer&Langen (Германия) закрыла сделку по приобретению шести сахарных заводов в Тернопольской области, ранее принадлежавших холдингу "Т-Цукор".
"Мы приобрели 6 заводов "Т-Цукор": Борщевский, Бучацкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий и Хоросковский сахарные заводы (Тернопольская обл.)", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" директор ООО "Радеховский сахар" Виталий Сикорский.
Финансовым партнером сделки выступил банк "Пивденный"
Как сообщалось, компания "Т-Цукор", которой принадлежали вышеуказанные шесть заводов в Тернопольской области и завод "Городенка" в Ивано-Франковской области, контролировала семья Гут.
До 2014 года сахарный холдинг "Т-Цукор" входил в тройку лидеров по производству сахара в Украине, но с 2014 года заводы простаивали.
Pfeifer&Langen является крупным европейским производителем сахара. Компания, в частности, владеет сахарными заводами в Германии, Польше, Румынии, Италии, Венгрии, Словении, Чехии и Украине. В Украине ей принадлежит Радеховский сахарный завод (Львовская обл.) и ООО "Чертковский сахарный завод" (Тернопльская обл.).
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