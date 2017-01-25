Кабинет министров Украины принял решение о подчинении государственного оператора железных дорог компании "Укрзализныця" непосредственно правительству, что позволит исключить ситуации превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

"Правительство приняло решение, и я его подпишу, - сказал Гройсман. - Я буду поддерживать развитие "Укрзализныци", буду поддерживать закупку новых вагонов, новых локомотивов, новых сервисов для пассажиров".

Как сообщал УНИАН, 18 января Кабинет министров Украины принял решение о выводе "Укрзализныци" из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству.

В свою очередь глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун на своей странице в сети Facebook поприветствовал данное решение правительства. "Мы приветствуем любые шаги, направленные на повышение эффективности функционирования компании. Особенно в период создания нового содержания и качества публичного акционерного общества. Правление компании будет последовательно реализовывать стратегию реформ, определенную правительством как акционером общества", - отметил Балчун.