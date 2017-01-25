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Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" Балчуна в конфликте с министром инфраструктуры Омеляном
13:44 25.01.2017 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" Войцеха Балчуна в конфликте с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном.
"Распри оставляйте дома", - сказал он в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду, призвав к конструктивной работе в сфере инфраструктуры и транспорта.
В.Омелян и В.Балчун обменялись критическими высказываниями относительно их действий на своих постах в ходе заседания Кабмина.
"Увеличение или выход в плюс по прибыли "Укрзализныци" в 2016 году это не реформаторские достижения, это просто увеличение тарифа в 2016 году на 15%, которое сгенерировало 3,8 млрд грн. По корпоратизации, к сожалению, ничего не произошло за 2016 год, движения не было", - сказал В.Омелян.
Он также выразил недоумение, почему "Укрзализныця" объявила тендер на закупку 3 тыс. полувагонов на 3 млрд грн через Дарницкий вагоноремонтный завод, хотя ПАО располагает собственными заводами, которые могут производить такие вагоны.
"По кадровым назначениям - они бешеные. Мы имеем удивительных офицеров безопасности, сейчас уволенных, мы имеем интересные назначение по департаменту стратегического развития, госпожа Пушко-Цыбуляк, известная легендарная личность из Луганской области. Наверное, она победила в прозрачном честном конкурсе", - заявил В.Омелян.
Он также сообщил о потере "Укрзализныцей" кредита немецкого банка KfW на EUR60 млн, отметив, что каждая кредитная линия подписывается " с болью".
Кроме этого, министр раскритиковал процесс реструктуризации долга ПАО, плохую исково-судебную работу, из-за которой, по его словам, "Укрзализныця" проиграла суды на 2 млрд грн.
"У меня также вопрос к господину Балчуну: как работается с господином Михальчуком (член правления ПАО - ИФ)? Насколько хорошо поддерживает господин Дубневич (глава транспортного комитета Верховной Рады - ИФ)?" - спросил министр.
Отвечая ему, В.Балчун отметил, что приехал работать в Украину по тем стандартам, к которым привык. "И я некомфортно себя чувствую в ежедневном диалоге с министром, который не содействует ни реформам, ни Украине", - заявил он.
В.Балчун добавил, что иностранной команде "Укрзализныци" пришлось познакомиться с украинской действительностью в работе. "Я не отвечаю за все проигранные судебные дела, которые нам оставили в наследство на $360 млн, они проиграны во всех инстанциях. Мы не занимаемся пиаром, как бы об этом не рассказывали. Мы занимаемся решением конкретных проблем, доставшихся нам по наследству. И господина Михальчука и других членов правления я не назначал, я просил только о назначения двух членов правления - Залесного и Василевского", - констатировал глава "Укрзализныци".
Он отметил, что общение с главой транспортного комитета парламента вполне естественно, поскольку он отвечает за правовое окружение, в котором работает "Укрзализныця".
Выслушав обоих оппонентов, глава правительства спросил об их послужных списках за последние пять-семь лет, после чего отметил, что у министра, к сожалению, нет экспертных знаний в железнодорожной сфере.
"Я хочу подчеркнуть, что министр - это важная личность, которая должна помочь, поддержать и привести к успеху. Министр не может позволять себе личных отношений к подчиненным. Для меня важно, чтобы украинская железная дорога была успешной. Как премьер-министр я сделаю все для того, чтобы она была успешной. Можете записать это и отслеживать, и это должно нас объединять. Может, где-то в аппарате министра можно распрями заниматься, а в правительстве этого делать не нужно, и тогда все будет нормально. Распри не наш стиль", - заявил В.Гройсман.
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