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Топливно-энергетический комплекс
"Кернел" разместил евробонды на $500 млн с доходностью 8,875% годовых
12:14 25.01.2017 |
"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, разместила еврооблигации на $500 млн с доходностью 8,875% годовых, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.
По данным пресс-службы, книга заявок была переподписана в два с половиной раза, что позволило существенно снизить доходность размещения.
Компания напоминает, что изначально доходность размещения ценных бумаг оценивалась в 9,25-9,5% годовых.
"Это символическое размещение, как для "Кернела", так и для Украины в целом, которое вновь открывает доступ украинских эмитентов к международному долговому рынку после трехлетней паузы. Кроме того, успешное размещение евробондов подтверждает высокую кредитоспособность "Кернела" и доверие к компании инвестиционного сообщества", - отметили в пресс-службе.
Срок обращения дебютных еврооблигаций "Кернела" до 31 января 2022 года, ставка купона установлена на уровне 8,75% годовых.
По данным агентства Bloomberg, доходность еврооблигаций Украины со сроком обращения до 1 сентября 2021 года в настоящее время составляет 8,178% годовых, с обращением до 1 сентября 2022 года - 8,2% годовых.
Еврооблигации агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" со сроком обращения до 4 апреля 2020 года в настоящее время котируются с доходностью к погашению 8,783%.
Ценные бумаги "Кернела" обеспечены гарантией дочерних предприятий группы: Inerco Trade SA (Швейцария), Restomon Limited (Британские Виргинские о-ва), Etrecom Investments Limited (Кипр), Estron Corporation Limited (Кипр), Торговая компания "Русские масла" (РФ), ООО "Агрополис" (Тернопольская обл.), Агрофирма "Аршиця" (Полтавская обл.), Агрофирма "Хлибороб" (Кировоградская обл.), ООО "Бандурский элеватор" (Николаевская обл.), маслоэкстракционный завод Black Sea Industries (Одесская обл.), ООО "Черная камянка" и ООО "Дружба-Нова" (оба Черниговская обл.), ООО "Энселко Агро" (Хмельницкая обл.), СООО "Говтва" (Полтавская обл.), "Кононивский элеватор" (Черкасская обл.).
Как ожидается, евробонды будут включены в листинг Ирландской фондовой биржи (ISE).
Организаторами сделки выступили JP Morgan и ING Bank.
"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE.
На долю "Кернел" приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Продукцию компания поставляет более чем в 60 стран мира. Перерабатывающие мощности "Кернела" составляют 3 млн тонн семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн тонн подсолнечного масла и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота.
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