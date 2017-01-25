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Омелян настаивает на возвращении контроля над "Укрзализныцей"
11:33 25.01.2017 |
Министр инфраструктуры Владимир Омелян настаивает на пересмотре решения Кабинета министров о выводе Публичной акционерной компании "Укрзализныця" из подчинения министерства и передаче в управление Министерства экономического развития и торговли.
Министр уточнил УНИАН, что данное решение было принято на экстренном заседании Кабмина с нарушением всех формальных требований регламента проведения таких заседаний. При этом он отметил, что голосовал за это решение при условии направления соответствующего документа на предварительное согласование Мининфраструктуры.
"Когда мы получили все документы - кстати, в Минэкономразвития их тоже не было; интересный вопрос: кто готовил этот документ? - то мы проработали документы и предоставили свои возражения в однодневный срок… Я надеюсь, что правительство рассмотрит этот вопрос дополнительно и примет взвешенное решение. Ведь на самом деле идеологи этой передачи преследовали единственную цель – скрыть от общественности ответы на вопросы о реальном положении дел на "Укрзализныце", - сказал Омелян, добавив, что передача "Укрзализныци" в управление Минэкономразвития "только усугубит кризис в компании и не оставит шанса на ее реформу".
Он отметил, что в настоящее время данное решение о передаче компании в управление Минэкономразвития пока не подписано премьер-министром Украины, но в случае его подписания Мининфраструктуры намерено отстаивать свою позицию о незаконности передачи "Укрзализныци" в судебном порядке.
"Если это распоряжение будет подписано, то это нарушение закона, которое предусматривает ответственность. В любом случае, мы будем публично информировать общественность о том, что происходит на "Укрзализныце", будем также готовиться к судебному иску и доказывать в суде свою правоту", - сообщил Омелян.
Он подчеркнул, что передача "Укрзализныци" в управление Минэкономразвития целесообразна лишь после выполнения ряда условий, в частности создания независимого набсовета компании, очищения компании от коррупции и создания новой модели вертикально-холдингового управления.
"На самом деле, это можно было сделать еще в прошлом году, если бы у кого-то было желание… И реформировать, и передать Минэкономразвития. Тут вопрос политического желания и воли", - добавил министр.
Как сообщал УНИАН, 18 января Кабинет министров Украины принял решение о выводе "Укрзализныци" из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству. В то же время министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал странным решение премьер-министра Владимира Гройсмана о переподчинении "Укрзализныци", отметив, что Министерство экономического развития и торговли, которое фактически получило контроль над компанией вместо Министерства инфраструктуры, не располагает "знаниями и умениями" для управления "Укрзализныцей".
В свою очередь глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун приветствовал данное решение правительства и отметил, что Министерство инфраструктуры саботировало и блокировало решения правления компании, а все успехи в отрасли стали возможны благодаря поддержке со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана.
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