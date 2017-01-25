Полиция 24 января провела обыск в киевском офисе ООО "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК), сообщает владелец компании - JKX Oil&Gas Plc на сайте Лондонской фондовой биржи.

В JKX напоминают, что ранее обыски прошли также в офисах ПГНК в Полтаве.

"Масштабы обысков продолжают расширяться без какой-либо видимой причины, основания, выводов и результатов. Это все больше приобретает форму преследования, а не законного расследования коммерческой деятельности", - подчеркивают в JKX.

В группе напоминают слова премьера Владимира Гройсмана о том, что он считает личными врагами тех, кто мешает бизнесу создавать рабочие места.

Как сообщалось, в середине июня 2016 года JKX сообщила о проведении полицией обысков в офисе ПГНК и домах двух ее топ-менеджеров, которые были инициированы прокуратурой и проведены в рамках производства о недоплате налогов.

Летом прошлого года компания просила помощи у посольств США и Великобритании из-за продолжающегося уголовного расследования украинской полиции, которая помимо обысков присылала ей все новые и новые информационные запросы.

11 января 2017 года обыски в офисах ПГНК возобновились.

