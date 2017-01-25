Финансовые новости
- |
- 25.01.17
- |
- 18:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Полиция провела обыск в киевском офисе ПГНК - JKX
09:52 25.01.2017 |
Полиция 24 января провела обыск в киевском офисе ООО "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК), сообщает владелец компании - JKX Oil&Gas Plc на сайте Лондонской фондовой биржи.
В JKX напоминают, что ранее обыски прошли также в офисах ПГНК в Полтаве.
"Масштабы обысков продолжают расширяться без какой-либо видимой причины, основания, выводов и результатов. Это все больше приобретает форму преследования, а не законного расследования коммерческой деятельности", - подчеркивают в JKX.
В группе напоминают слова премьера Владимира Гройсмана о том, что он считает личными врагами тех, кто мешает бизнесу создавать рабочие места.
Как сообщалось, в середине июня 2016 года JKX сообщила о проведении полицией обысков в офисе ПГНК и домах двух ее топ-менеджеров, которые были инициированы прокуратурой и проведены в рамках производства о недоплате налогов.
Летом прошлого года компания просила помощи у посольств США и Великобритании из-за продолжающегося уголовного расследования украинской полиции, которая помимо обысков присылала ей все новые и новые информационные запросы.
11 января 2017 года обыски в офисах ПГНК возобновились.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Розенко заявляет о снятии вопроса повышения пенсионного возраста с переговоров с МВФ
|Суд ЕС признал, что Россия поставляет вооружение на Донбасс
Российский концерн «Алмаз-Антей» решил обжаловать санкции, которые на него наложил ЕС. Концерн получил решение, которым санкции подтверждены, а в дополнение подтверждено, что Россия материально поддерживает сепаратистов, в том числе и оружием производства «Алмаз-Антей».
|Кабмин утвердил порядок ведения единого реестра заявлений на возмещения НДС
|НБУ не ожидает возобновления валютного кредитования
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минимальный тариф Vodafone Украина" на 3G CDMA c 1 февраля подорожает до 35 грн
|AMarkets представил сигналы Autochartist для мобильных приложений iOS и Android
|Pfeifer&Langen закрила сделку по покупке 6 сахарных заводов "Т-Цукор"
|Кабмин принял решение о подчинении "Укрзализныци" правительству - Гройсман
|Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" Балчуна в конфликте с министром инфраструктуры Омеляном
|"Кернел" разместил евробонды на $500 млн с доходностью 8,875% годовых
Это интересно
|Aston Martin придумал новый логотип
|Samsung включает зарядку-разрядку в перечень тестов для аккумуляторов мобильных устройств
|Пойман человек, укравший ведро с золотом в США
В конце ноября стало известно об одной из самых дерзких краж в ювелирной районе Манхэттена в Нью-Йорке. Злоумышленник просто воспользовался моментом, когда пара охранников грузовика с золотом отвлеклись, и выкрал из автомобиля ведро с золотом. Вес этого ведра оставлял почти 40 кг, а его стоимость оценивалась в $1,6 млн.
|Илон Маск обещает новые версии электромобилей Tesla каждые год-полтора
|Samsung: причина взрывов Galaxy Note 7 - бракованные батареи
|Cadillac придумал для автомобилей свой Netflix
|Будем ли мы жить до 100 лет - и работать всю жизнь?