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Топливно-энергетический комплекс
Телеканал "Украина" продал в Индию 100-серийную мелодраму собственного производства
20:52 26.01.2017 |
Как отмечается в пресс-релизе медиагруппы, дистрибуцией в Индию занималась шведская компания Eccho Rights. Премьера сериала, который первым был переведен на язык хинди, состоялась на главном индийском развлекательном телеканале Zindagi.
"Бессмертник" демонстрирует, насколько большим спросом сейчас пользуется качественный телепродукт. То, что сериал будет транслироваться в индийском канале, очень символично, ведь к украинскому производству сейчас заслуженно приковано внимание всего мира", - цитируется в сообщении глава международной компании-дистрибьютора Eccho Rights в Азиатско-Тихоокеанском регионе Никсон Яу Лим.
Как сообщалось, телеканал " НЛО TV", входящий в ООО "Медиа Группа Украина", намерен 2 марта 2017 года выпустить в украинский прокат снятый совместно со студией "Мамахохотала" продакшном Idea Production и кинодистрибьютором Multi Media Distribution полнометражный фильм "Инфоголик".
ООО "Медиа Группа Украина" - медиахолдинг, объединяющий национальный телеканал "Украина", телеканалы "НЛО TV", "Индиго TV", тематические каналы "Футбол 1" и "Футбол 2", "Региональную МедиаГруппу" (каналы "Донбасс", "34 канал", "Сигма"), сейлз-хаус "Медиапартнерство", компанию "Диджитал Скринз" (OLL. TV, Xtra TV), продакшн-компанию "Теле Про" и холдинг "Сегодня Мультимедиа".
Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.
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