Агрохолдинг Мрия отклонил все предложения по приобретению всего или части бизнеса и активов. Об этом сказано в комментарии агрохолдинга.

"В декабре 2016 года Мрия Агрохолдинг получил предварительные индикативные предложения, инициированные отправителями, о приобретении всего или части бизнеса и активов. После консультаций с комитетами кредиторов Мрия приняла решение отклонить все предложения по ряду причин, в т.ч. в связи с их структурой", - сказано в комментарии.

При этом отмечается, что по согласованию с кредиторами, Мрия позволит инициаторам предложений, на их усмотрение, дополнительно провести аудит, по завершению которого участники могут пересмотреть или отказаться от своих предложений. "Независимо от поступивших предложений, Мрия продолжает реализацию стратегического и операционного плана, разработанного совместно с кредиторами, и по-прежнему намерена завершить реструктуризацию в ближайшие месяцы", - отметили в агрохолдинге.

Напомним, сегодня стало известно, что крупнейшая украинская аграрная группа Кернел заинтересована в покупке активов агрохолдинга Мрия.

В августе 2014 года Мрия не смогла рассчитаться с кредиторами по текущим обязательствам и объявила дефолт. Совокупная задолженность агрохолдинга с учетом гарантий и поручительств, предоставленных Мрией компаниям, аффилированным с семьей Гут, на момент объявления дефолта составляла $1,3 млрд.

С февраля 2015 года контроль над активами Мрии перешел к ее кредиторам - преимущественно европейским и американским инвесторам - которые приняли решение сохранить Агрохолдинг.

В начале февраля 2015 года был назначен новый менеджмент Мрии, а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля компании, который на сегодняшний день составляет $1,1 млрд.