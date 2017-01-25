8 банков отменили с помощью судов решения Национального банка о признании их неплатежеспособными и ликвидации.

Об этом заявляет Национальный банк, передают Українські Новини.

"Некоторые судьи становятся на сторону банков, в отношении которых уже принято решение о признании их неплатежеспособными, отзыве банковской лицензии и ликвидации. По данным на 1 января 2017 суды приняли 12 таких решений", - констатирует Нацбанк.

Отменены решения НБУ по таким банкам: Укринбанк, банк "Союз", банк "Капитал", банк "Киевская Русь", Восточно-промышленный банк, банк "Велес", банк "Премиум", Радикал Банк.

Национальный банк неоднократно подчеркивал, что видит в этом возникновение системных рисков для финансовой стабильности.

Вместе с тем в пользу Нацбанка суды принимали решение 11 раз.

Еще 11 дел находятся на рассмотрении в судах.

Как сообщали Українські Новини, глава НБУ Валерия Гонтарева считает первоочередной необходимостью проведение судебной реформы в стране.