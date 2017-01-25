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Топливно-энергетический комплекс
"Укрзализныця" в 2016г увеличила перевозки зерна на 13%
07:26 25.01.2017 |
В 2016 году на железных дорогах Украины погружено более 544 тыс. зерновозов, в которых перевезено 35 млн тонн зерна и зерновых грузов, говорится в пресс-релизе ПАО "Укрзализныця".
Согласно сообщению, это на 4,1 млн тонн больше, чем в 2015 году.
Ежесуточно в среднем нагружалось 1486 зерновозов, что на 157 вагонов больше, чем 2015 году. На экспорт в порты за год отгружено 424,6 тыс. зерновозов (28 млн тонн), что больше чем в 2015 году на 2,2 млн тонн.
"Работники станций, совместно с грузоотправителями, экспортерами и экспедиторами провели значительную работу для уменьшения простоя зерновозов на подъездных путях элеваторов при их нагрузке", - говорится в пресс-релизе.
По информации "Укрзализныци", в 2016 году сократилось среднее время нахождения зерновозов на станциях региональных филиалов госкомпании и составило 18,67 часов, что меньше за 2015 год на 2,57 часа.
Среднее время нахождения вагонов-зерновозов на станциях погрузки/выгрузки и подъездных путях припортовых станций за 2016 составило 16,11 часов, что меньше 2015 года на 0,99 часа.
В 2016 году также был запущен сайт, на котором экспортеры могут найти информацию о наличии пустых зерновозов на железных дорогах, дирекциях и станциях.
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