В 2016 году на железных дорогах Украины погружено более 544 тыс. зерновозов, в которых перевезено 35 млн тонн зерна и зерновых грузов, говорится в пресс-релизе ПАО "Укрзализныця".

Согласно сообщению, это на 4,1 млн тонн больше, чем в 2015 году.

Ежесуточно в среднем нагружалось 1486 зерновозов, что на 157 вагонов больше, чем 2015 году. На экспорт в порты за год отгружено 424,6 тыс. зерновозов (28 млн тонн), что больше чем в 2015 году на 2,2 млн тонн.

"Работники станций, совместно с грузоотправителями, экспортерами и экспедиторами провели значительную работу для уменьшения простоя зерновозов на подъездных путях элеваторов при их нагрузке", - говорится в пресс-релизе.

По информации "Укрзализныци", в 2016 году сократилось среднее время нахождения зерновозов на станциях региональных филиалов госкомпании и составило 18,67 часов, что меньше за 2015 год на 2,57 часа.

Среднее время нахождения вагонов-зерновозов на станциях погрузки/выгрузки и подъездных путях припортовых станций за 2016 составило 16,11 часов, что меньше 2015 года на 0,99 часа.

В 2016 году также был запущен сайт, на котором экспортеры могут найти информацию о наличии пустых зерновозов на железных дорогах, дирекциях и станциях.

