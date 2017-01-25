Группа компаний "Прометей" (Николаевская обл.) в 2016 году увеличила выручку в 1,5 раза - до 5,2 млрд грн по сравнению с 2015 годом.

Согласно пресс-релизу компании в понедельник, выручка от экспортных поставок зерна составила $68,2 млн.

За 2016 год "Прометей" продал 915 тыс. тонн зерновых и масличных культур, из них - 483 тыс. тонн (53%) продукции поставлено на экспорт, и 432 тыс. тонн (47%) - на внутренний рынок. Доход элеваторного направления группы вырос в 2,2 раза в сравнении с 2015 годом и составил 56,2 млн грн.

"Стратегия развития элеваторных мощностей компании на 2016 год предусматривала расширении сети элеваторных комплексов, их переоснащение и модернизацию, а также расширение спектра предоставляемых услуг", - говорится в сообщении.

В 2016 году "Прометей" запустил приемку на 10 элеваторах, увеличив количество площадок сотрудничества с поставщиками по сравнению с 2015 годом с 7 до 17.

Выручка логистического подразделения группы за 2016 год составила более 46 млн грн. В арсенале автопарка компании насчитывается около 40 большегрузных зерновозов марок MAN, Scania и Камаз.

В компании отмечают, что объем перевозимой продукции вырос на 15% по сравнению с показателями 2015 года и составил 203,2 тыс. тонн.

Производственная компания "Прометей" специализируется на выращивании пшеницы, подсолнечника, ячменя и сафлора. За 2016 год доход от реализованной продукции составил 52,4 млн грн.

В 2017 года "Прометей" планирует продолжить увеличение объемов экспортных поставок зерновых и реализации масличных культур на внутреннем рынке. Также компания сосредоточится на развитии зернохранилищ, повышении эффективности технологических процессов и модернизации оборудования.