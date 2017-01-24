Контракт с ПАО "Киевэнерго", действие которого завершается в ноябре 2017 г., не будут продлевать. Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата КГА Владимир Бондаренко, передает корреспондент УНН.

"Еще раз подчеркнем, что город не намерен продлевать контракт с ПАО "Киевэнерго" по управлению тепловыми активами. Соглашение на управление и основными теплосетями, и ТЭЦ завершается в ноябре. Еще в прошлом году было сказано, что такое соглашение не учитывает потребности киевлян", - отметил он.

Также он отметил, что решение относительно дальнейшего управления будут принимать до ноября.

"По состоянию на конец прошлого года мы начали подготовку новых условий соглашения об управлении. Мы можем пойти двумя путями: либо это будет условие концессии, или это будет условие прямого управления городом. В любом случае, до ноября будет решено или это будет концессия, или это будет прямое городское управление через соответствующее коммунальное предприятие. Говорить сейчас будет это "Киевтепложилэнерго" или другое коммунальное предприятие пока рано", - добавил он.