Решение Кабинета министров Украины о передаче ПАО "Укрзализныця" в управление правительства - это вопрос дальнейшей реформы ПАО, считает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"То, что происходит сейчас - это не переход "Укрзализныця" из-под контроля одной партии к другой. Это вопрос реформы - быть ей или нет. У меня, как у министра и гражданина, нет никакого желания или малейших попыток тотального контроля или влияния на предприятиях, доверенных мне. Смелянский, Новак, Вецкаганс, другие руководители ЦОИВ и предприятий в любую секунду могут подтвердить, что мое единственное требование - развитие и эффективность", - написал он на своей странице в сети Facebook.

Он также подчеркнул, что у "Укрзализныци", "Укрпочты", "администрации морских портов Украины" нет другого варианта, помимо корпоратизации.

"Независимое сильное правления, такой же наблюдательный совет. А государство лишь обеспечивает прозрачный механизм их работы. Я верю, что Минэкономразвития в короткие сроки завершит длительную работу над всеми подзаконными актами по корпоратизации, так же, как и над многострадальным проектом закона о концессии. Благодаря этому, мы сможем полноценно запустить механизмы эффективного рынка. И на завершающем этапе, когда все работает безупречно, именно МЭРТ должен отвечать за работу 10 или 20 корпоратизированных компаний, которые останутся государственными", - написал В.Омелян.

Однако, он подчеркнул, что в настоящее время у этого министерства недостает для таких действий знаний и умений, а присутствует лишь большое желание.

"Эксперимент с неформальными воздействиями на "Укрзализныцю" уже очень дорого обошелся государству", - добавил он.

Министр также в очередной раз раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.

Как сообщалось со ссылкой на государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака, Кабмин передал ПАО "Укрзализныця" в управление правительства для повышения эффективности ее корпоративного управления.

По его словам, в среду правительство приняло решение, которым привело устав компании в соответствие с законом "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования".

А.Галущак подчеркнул, что эти изменения в устав направлены на создание условий для проведения реформы корпоративного управления компании.

По закону учредителем ПАО "Укрзализныця" и ее единственным акционером является Кабинет министров Украины.

"Отныне правительство как акционер сможет быстро принимать эффективные решения, необходимые для функционирования компании и реформ", - говорил госсекретарь.

Он отметил, что при этом должна усилиться роль наблюдательного совета "Укрзализныци" как органа управления, который возглавляет первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов.

"Министерство инфраструктуры сконцентрируется на своей основной функции - формировании государственной политики в сфере железнодорожного транспорта, не отвлекаясь на решение управленческих вопросов", - сказал А.Галущак.

По его словам, это позволит, наконец, сформировать новую законодательную основу для развития и функционирования железнодорожного транспорта.

