Кабинет министров Украины утвердил новый устав ПАО Укрзализныця, согласно которому Министерство инфраструктуры лишается права быть органом управления компанией. Об этом ЛІГА.net сообщил один из министров, участвовавших на внеочередном заседании Кабмина утром 18 января.

По его словам, заседание состоялось в 9:30. Прессу на него не приглашали. Предложение об изменении устава внес министр экономического развития - вице-премьер-министр Степан Кубив.

В то же время, несмотря на то, что некоторые СМИ сообщили, что это было сделано без согласования с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, источник утверждает, что министр свое согласие дал.

"Информация о несогласии - это неправда. Министр согласился. Изменения в уставе голосовали", - сказал участник заседания.

Он напомнил, что Укрзализныця передана "под Кабмин" уже больше года назад.

"Но влияние министерства после этого решения ослабевает - это факт", - добавил один из министров.