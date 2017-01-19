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Топливно-энергетический комплекс
Verum Option в очередной раз возглавил ТОП3 бинарных опционов
15:37 18.01.2017 |
Прошлый
год стал показательным в развитии рынка бинарных опционов. За этот
период бинарный сегмент финансового рынка завоевал признание у крупных
опытных инвесторов, а также получил множество новых поклонников среди
начинающих трейдеров.
Сильнейшие брокеры смогли получить статус лидеров, а самые слабые получили возможность проанализировать свои ошибки, чтобы в будущем посоревноваться за место на вершинах рейтингов. 2016 год очень наглядно продемонстрировал нам динамику развития бинарного рынка, которая продолжает оставаться позитивной и набирает обороты.
Итоги декабря продемонстрировали стабильность в первой тройке лидеров рейтинга. В преддверии новогодних праздников компаниям удалось сохранить свои обороты, а вместе с ними не изменился и отрыв компаний друг от друга. Это послужило причиной того, что ТОП-3 остался без изменений.
Так, компания Verum Option вновь обошла своих конкурентов и стала лидером рейтинга, за ней на втором месте расположилась IQ Option, и закрыла ТОП-3 компания OlympTrade.
Подняться на две ступеньки рейтинга смогла компания Binomo, которая разместилась на 4-й позиции. Столь резкий рывок компании обусловлен значительным торговым приростом, который превысил ее показатели за прошлый отчетный период в несколько раз.
Не выдержав давления, с потерей одной позиции компания Finmax закрыла ТОП-5. Негативная динамика торговых оборотов компании сказалась на ее позиции в рейтинге, и она вновь вернулась на шаг назад.
После длительного «застоя» наконец активизировалась компания Binary.com, которая смогла войти в десятку самых востребованных брокеров бинарного рынка впервые за последние шесть месяцев. Компания разместилась на 6-м месте, преодолев сразу 10 ступенек.
Не продемонстрировав прироста и торговой активности, на 7-е место спустилась 24option. Эта компания потеряла часть своих клиентов, а вместе с ними и три позиции в рейтинге МОФТ.
Спустившаяся на одну ступеньку компания InstaForex продемонстрировала негативную динамику впервые за последние три месяца. Компания незначительно потеряла в оборотах, но не достигла критической отметки. Поэтому результаты следующего рейтинга станут для InstaForex и ее клиентов показательными.
В декабре девятое место рейтинга с уверенностью удалось сохранить за собой компании Grand Capital. Брокер смог сохранить свой торговый прирост на прежнем уровне, за счет чего продемонстрировал стабильные результаты.
Завершает ТОП-10, так же как и в прошлом месяце, компания MFX Broker, которая продолжает радовать своих настоящих и потенциальных клиентов стабильностью уже пятый месяц подряд.
По материалам: IAFT News
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