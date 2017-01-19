ПАО Укрзализныця в первом квартале 2017 г. откроет комплаенс-офис, деятельность которого будет направлена на снижение рисков, предотвращение манипуляций активами и ресурсами компании, борьбу с коррупцией. Об этом заявил член правления Укрзализныци Желько Марчек, информирует пресс-служба компании.

Также сообщается, что комплаенс-офис будет сотрудничать с Национальным антикоррупционным бюро, Нацагенством по предупреждению коррупции, общественностью и международными институтами. В команду сотрудников офиса войдут специалисты по риск-менеджменту, внутреннему аудиту и контролю, юристы.

Марчек добавил, что при формировании офиса будет заимствован опыт комплаенс-клуба Американской торговой палаты в Украине.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г. Укрзализныця получила 303 млн грн прибыли.