Финансовые новости
- |
- 22.01.17
- |
- 00:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Высший хозсуд отменил решение о расторжении СД "Укргазвыдобування" с "Дион"
08:36 20.01.2017 |
Соответствующее постановление Высшего хозсуда от 11 января обнародовано в Едином госреестре.
Согласно документу, дело направлено на повторное рассмотрение в первую инстанцию.
Кассационная инстанция мотивировала такое решение тем, что выводы судов низших инстанций были преждевременными, при их составлении не были учтены некоторые обстоятельства.
Как сообщалось, "Укргазвыдобування" решило расторгнуть договора о совместной деятельности с шестью частными компаниями.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый политический сезон актуализировал разговоры о грядущей самоликвидации Оппозиционного блока
|Кубив рассказал о "рекордных" темпах выхода украинской экономики из тени
|Хома Перемышльский. Почему Варшава должна благодарить СБУ
|В Лондоне завершились слушания по иску России к Украине о $3 млрд
Слушания под председательством судьи Уильяма Блэра длились три дня. По их завершении судья Блэйр сказал, что сообщит сторонам дату оглашения своего вердикта в ближайшее время. Юристы предполагают, что решение может быть оглашено через несколько недель или даже месяцев.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Запорожский завод ферросплавов в 2016г снизил выпуск продукции на 1,1%
|Приватбанк исключает возможный арест своих корсчетов
|Доля "Нафтогаза" в импорте газа в Украину в 2016г составила 74%
|NetDania объявила о модернизации мобильной платформы для iOS
|Омелян: передача "Укрзализныци" в управление правительства - это вопрос ее реформы
|Ощадбанк, Укргазбанк и финкомпания "Морган кепитал" присоединились к рамочному договору финансовой реструктуризации
|Roshen остановил деятельность своей фабрики в Липецке – заявлении корпорации
Это интересно
|Opel заменил минивэн Meriva кроссовером Crossland X
|Как работа в открытом офисе вредит нашей умственной деятельности
|Ford Mustang получил десятиступенчатый "автомат"
Внешне фейслифтовую модель главным образом выделяет измененная оптика: это абсолютно другая форма фар и слегка иная конфигурация светодиодных модулей задних фонарей. Кроме того, поменялась форма и положение капота - "нос" стал на 20 миллиметров ниже.
|Трамп заплатил $25 млн по делу о мошенничестве
|Самый дорогой дом в США продают за $250 млн
|LG начнёт оснащать голосовым управлением все кондиционеры в 2018 году
|Amazon поможет беспилотникам выбирать полосу движения
Компания Amazon запатентовала технологию, которая поможет беспилотным автомобилям выбирать оптимальную полосу движения. Система «управления трафиком» призвана, например, не допустить выезда беспилотника на реверсивную полосу навстречу друг другу.