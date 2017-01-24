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Топливно-энергетический комплекс
Никопольский завод ферросплавов в 2016г нарастил производство почти на четверть
07:11 23.01.2017 |
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в понедельник, за указанный период НЗФ нарастил выпуск силикомарганца на 20,5% - до 688,57 тыс. тонн, ферромарганца - на 93,1%, до 57,54 тыс. тонн.
Другие ферросплавы завод не выпускал.
Как сообщалось, НЗФ в 2015 году сократил выпуск продукции на 10,2% по сравнению с 2014 годом - до 601 тыс. тонн. При этом выпуск силикомарганца снизился на 9,2% - до 571,2 тыс. тонн, ферромарганца - на 25,7%, до 29,8 тыс. тонн.
НЗФ - крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов.
НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).
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