Никопольский завод ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская обл.) по итогам 2016 года увеличил выпуск продукции на 24,1% по сравнению с 2015 годом - до 746,1 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в понедельник, за указанный период НЗФ нарастил выпуск силикомарганца на 20,5% - до 688,57 тыс. тонн, ферромарганца - на 93,1%, до 57,54 тыс. тонн.

Другие ферросплавы завод не выпускал.

Как сообщалось, НЗФ в 2015 году сократил выпуск продукции на 10,2% по сравнению с 2014 годом - до 601 тыс. тонн. При этом выпуск силикомарганца снизился на 9,2% - до 571,2 тыс. тонн, ферромарганца - на 25,7%, до 29,8 тыс. тонн.

НЗФ - крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов.

НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).