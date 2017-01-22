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Топливно-энергетический комплекс
Эстонский производитель мебели Skano прекращает деятельность в Украине
08:01 20.01.2017 |
Эстонская деревообрабатывающая компания и производитель мебели Skano Group приняла решение завершить свою деятельность в Украине, сообщается на ее веб-сайте.
"Skano Group AS решила закончить свою деятельность в Украине... Плохие условия торговли в Украине, под сильным влиянием неопределенной политической и экономической ситуации, привели к тому, что Skano несла потери в Украине в течение последних нескольких лет. Процесс закрытия начнется немедленно и должен быть завершен в марте этого года", - цитируется в сообщении председатель правления Skano Group Торфинн Лосвик.
По его словам, в настоящее время компания пересматривает все виды деятельности, стремясь улучшить свои финансовые показатели.
В Украине Skano Group представлена через ООО "Скано Украина" (Киев).
Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Скано Украина" зарегистрировано в 2007 году, основной вид деятельности - оптовая торговля мебелью, коврами и осветительными приборами.
Чистый доход ООО "Скано Украина" в 2015 году увеличился на 3,6% по сравнению с 2014 годом - до 6,452 млн грн, чистый убыток сократился на 7,7%, до 6,781 млн грн.
В 2014 году компания сократила чистый доход на 3,6% по сравнению с 2013 годом - до 6,224 млн грн, а ее чистый убыток вырос в 8 раз и составил 7,347 млн грн.
По данным реестра, по состоянию на 16 января 2016 года, долей 100% в ООО "Скано Украина" владеет компания Skano Furniture (Эстония).
Уставный капитал ООО "Скано Украина" составляет 50,5 тыс. грн.
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