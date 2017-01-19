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Рубежанский КТК за 2016г. нарастил выпуск гофротары на 10%
07:40 19.01.2017 |
Согласно статистическим данным профильной ассоциации "УкрПапир", таким образом, комбинаты сохранили практически стабильный темп прироста выпуска этой продукции к аналогичному периоду прошлого года (за 11 месяцев он составлял 9,7%, 10 месяцев - 11%), и остались вторым после Киевского КБК ведущим производителем гофротары с большим отрывом от других производителей.
За прошлый год комбинаты удержали небольшой прирост выпуска составляющих для гофрокартона (картон и бумага для гофрирования): их производство увеличилось на 5,2% - до 235,76 тыс. тонн.
С учетом производственных показателей суммарный объем товарной продукции двух комбинатов в денежном выражении возрос на 14,4% - до 3 млрд 311 млн грн.
В целом, согласно данным "УкрПапир", производство картонной тары в Украине (с учетом непрофильных производителей) возросло на 7% - до 820,38 млн кв. м.
РКТК, работающий на рынке упаковки с 1991 года, специализируется на выпуске составляющих для гофрокартона и его переработке в гофротару (в том числе ящиков для тяжелых грузов), а также картона-основы для гипсокартона.
В числе потребителей его продукции - крупные кондитерские компании, производители соковой продукции, сигарет и других изделий. По сообщению на сайте РКТК, для реализации продукции комбинат не имеет представителей в России и других странах.
Как сообщалось, в 2015 году объем товарной продукции двух комбинатов на возрос на 40,3% - до 2 млрд 896,6 млн грн, при этом выпуск гофроящиков сократился почти на 20%, до 187,08 млн кв. м
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