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Топливно-энергетический комплекс
Производство легковых авто в Украине в 2016г сократилось на 23%
10:36 17.01.2017 |
Производство легковых автомобилей в Украине в 2016 году, по предварительным данным ассоциации "Укравтопром", сократилось 23,2% по сравнению с 2015 годом - до 4,34 тыс. ед.
Результат года в легковом сегменте сформирован за счет двух заводов-производителей - ЧАО "Еврокар" и Запорожского автозавода (ЗАЗ).
При этом "Еврокар" за год увеличил производство автомобилей Skoda почти на 94% - до 3,937 тыс. ед., тогда как ЗАЗ сократил их выпуск на 89% - до 403 ед.
В декабре "Еврокар" произвел 500 автомобилей, увеличив их выпуск на 4,8% к ноябрю 2016 года и вдвое - к декабрю 2015 года, тогда как ЗАЗ произвел только 40 легковых авто - соответственно на 86,7% и на 96,2% меньше.
С учетом декабрьских показателей в Украине было выпущено 540 легковых автомобилей - на 58,2% меньше, чем за тот же месяц 2015 года, и на 30,5% меньше, чем в ноябре прошлого года.
В целом ЗАЗ за минувший год произвел 526 автотранспортных средств, что в 7,5 раза меньше, чем годом ранее (в январе-сентябре завод фактически простаивал), в том числе выпуск легковых авто сократился в девять раз, коммерческих авто - почти вдвое, до 118 ед., автобусов выпущено 5 ед. против 84 ед. годом ранее.
По данным ассоциации, выпуск автобусов в Украине в 2016 году сократился на 64,2% - до 321 ед., а статистика производство коммерческих автомобилей некорректна с учетом того, что ПАО "АвтоКрАЗпоследние пять месяцев года не предоставлял данные об их выпуске.
Как сообщалось, автопроизводство в Украине в 2015 году сократилось в 3,5 раза к 2014 году - до 8,244 тыс. транспортных средств (в 2014-м падение составило 43% к предыдущему году).
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