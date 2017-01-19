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Топливно-энергетический комплекс
НБУ в IV кв. -2016 согласовал получение существенного участия в Укрсоцбанке, Универал Банке и еще трех банках
13:46 16.01.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) в четвертом квартале 2016 года согласовал получение существенного участия в Укрсоцбанке (Киев) Петру Авену, Алексею Кузьмичеву, Михаилу Фридману и Герману Хану.
Согласно сообщению НБУ на веб-сайте, опосредованное участие через ABH Holdings SA (Люксембург) в уставном капитале финучреждения на 7 октября 2016 года П.Авена составляло 13,75%, А. Кузьмичева -18,1%,М. Фридмана - 36,44%, Г. Хана - 23,25%.
Кроме того, регулятор 16 декабря согласовал Сергею Тигипко получение существенного участия через Bailican Limited (Кипр) в Универсал Банке (опосредованное участие - 99,987%), а также 18 ноября Арифу Бабаеву в Регион-Банке (прямое участие - 84,7749%).
НБУ также согласовал существенное участие в Промышленно-Финансовом Банке Владимиру Матицину и Татьяне Матициной (через ООО "Вато", Calandira Holding Limited и ЧАО "Страховая компания "Оникс") в размере 100%, а в Окси Банке - увеличения прямого участия в уставном капитале финучреждения до 75,7073% Олегу и Оксане Баляш.
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