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Топливно-энергетический комплекс
"Укрзализныця" в 2016г. получила 303 млн грн чистой прибыли по УСБУ
11:17 18.01.2017 |
ПАО "Укрзализныця" по итогам деятельности в 2016 году получила 303 млн грн чистой прибыли по украинским стандартам бухгалтерского учета.
Как сообщила пресс-служба ПАО со ссылкой на его главу Войцеха Балчуна, в 2016 году "Укрзализныця" получила 78,9 млрд грн доходов. Расходы общества составили 78,6 млрд грн. Остаток денежных средств на счетах общества на конец 2016 года составил 5,5 млрд грн.
За 2016 год железные дороги Украины перевезли 344,3 млн тонн грузов и 439 млн пассажиров. Доходы от перевозок в 2016 году составили 62 млрд грн. Расходы от перевозок составляют 58,4 млрд грн, которые удалось уменьшить по сравнению с утвержденным планом на 1,7 млрд грн (на 2,8%).
"В прошлом году удалось на 1,3 млрд грн уменьшить расходы на топливо за счет уменьшения закупочной цены на дизельное топливо. При плане 20,912 тыс. грн/тонна фактическая цена составила 19,902 тыс. грн/тонна", - сообщило ПАО.
В прошедшем году был обновлен подвижной состав на сумму 2,8 млрд грн, модернизированы основные средства на 2 млрд грн, в том числе подвижной состав на 0,9 млрд грн.
Были выполнены работы по капитальному строительству на 2,8 млрд грн, в том числе по реконструкции пути на 1,1 млрд грн, по строительству Бескидского тоннеля на 0,7 млрд грн и модернизирован участок Камыш-Заря - Волноваха, что позволило увеличить его пропускную возможность.
Кроме того, отремонтировано 7,278 тыс. локомотивов (56 капитальным ремонтом), более 30 тыс. грузовых вагонов, более 2 тыс. пассажирских вагонов, отремонтирован и запущен двухэтажный поезд Skoda, приобретено 1020 полувагонов.
За 2016 год EBITDA "Укрзализныци" составляет 20,5 млрд грн, рентабельность EBITDA - 30%.
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