Розничный брокер Alpari объявил о запуске приложения для мобильных устройств Alpari Mobile.

Таким образом, все клиенты компании могут получить наиболее актуальную картину событий на финансовых рынках через смартфоны и планшеты под управлением iOS.

Ожидается, что версия для ОС Android будет выпущена в ближайшее время.

В рамках приложения для iOS будут доступны последние аналитические обзоры от ведущих аналитиков Alpari, а также котировки, цены на акции ведущих мировых компаний, фондовых индексов и фьючерсов, процентные ставки от центральных банков мира, календарь экономических событий, курсы валют от ЕЦБ и многое другое.

По материалам: IAFT News



