Финансовые новости
- |
- 16.01.17
- |
- 04:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Администрацию морских портов Украины возглавил латыш Вецкаганс
17:27 12.01.2017 |
Райвис Вецкаганс назначен и.о. председателя ГП Администрация морских портов Украины (АМПУ). Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян представил нового руководителя трудовому коллективу предприятия, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Омельян отметил, что у нового главы есть полная свободу действий по реформированию АМПУ и борьбе с коррупционными схемами. "Я настаиваю на том, что АМПУ должна быть реформирована и превращена в прозрачное и эффективное предприятие, которое работает на государство и отстаивает государственный, а не частный интерес. В этом разрезе Райвис Вецкаганс имеет полную свободу действий", - сказал министр.
Он отметил, что смена руководства АМПУ - первый шаг в реформировании морской отрасли.
Райвис Вецкаганс - гражданин Латвии с 16 летним опытом работы в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Занимал должности члена правления, вице-президента АО Латвийское пароходство, члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии Rigas Centralais Terminals, председателя правления ООО Riga Container Terminal.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ и Минфин ведут переговоры о реструктуризации ОВГЗ в собственности центробанка на 383 млрд грн
|Эксперты объясняют снижение курса гривны спадом активности экспортеров и большими бюджетными расходами в конце 2016
|ГФС заявляет о продолжении исполнения обязанностей налоговой милиции
|Аваков против создания Финполиции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ решил ликвидировать Инвестбанк
|Tradologic и Leverate объявили о партнерстве
|Alpari выпустила версию мобильного приложения для iOS
|"Метинвест" сконцентрировал 99% ММК им. Ильича
|Ferrexpo в 2016г снизила выпуск окатышей из собственного сырья, нарастила премиальную продукцию, сократила долг
"По состоянию на 31 декабря 2016 года остаток денежных средств группы составил примерно $145 млн, что на $110 млн больше по сравнению с $35 млн по состоянию на 31 декабря 2015 года. При этом $196 млн долга было погашено в течение прошлого года", - подчеркивается в биржевом сообщении.
|Киевлян призывают платить за газ только по прямым платежкам "Киевгаза"
Это интересно
|Евродепутаты решат, предоставлять ли роботам правовой статус как "электронному человеку"
|Флагманский фаблет HTC U Ultra оснащён вспомогательным дисплеем
|Panasonic представила робота-компаньона в виде огромного яйца
Имея доступ к Сети, робот может по запросу пользователя находить интересующего его информацию и выступить в роли смарт-колонки. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 6600 мА·ч, которой хватит на шесть часов непрерывной работы от одного заряда.
|В Panasonic создан VR-шлем со сверхшироким углом обзора
|Дорожному Mercedes-AMG GT добавили полноуправляемое шасси
|Неанонсированный QWERTY-смартфон BlackBerry Mercury попал в руки журналистов
|Volkswagen выплатит США еще 4,3 млрд долларов