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Французская АХА не намерена продавать дочернюю СК "АХА Страхование"
11:01 12.01.2017 |
Французская АХА не намерена продавать дочернюю страховую компанию "АХА Страхование" (Киев).
Об этом сообщил председатель правления компании Филипп Вотлэ в интервью изданию "Новое время", передают Українські Новини.
"Мы не планируем уходить. Но, безусловно, я бы предпочел быть первым на большом рынке, чем на маленьком", - сказал он в ответ на вопрос, собирается ли АХА уходить с украинского рынка.
Также Вотлэ отметил высокий потенциал украинского рынка в долгосрочной перспективе.
СК "АХА Страхование" контролируется группой AXA (Франция), владеющей 50,17% акций компании и имеющей лицензии на осуществление 22 видов страхования.
Акционерами СК также являются Укрсиббанк с долей 31,98% и ООО "Укрсиб-Финанс" (Харьков) с долей 17,84% акций.
Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года бизнесмен Сергей Тигипко опосредованно купил акции страховой компании Aegon Life Ukraine (Киев) у Aegon Ukraine Holding (Нидерланды).
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"По состоянию на 31 декабря 2016 года остаток денежных средств группы составил примерно $145 млн, что на $110 млн больше по сравнению с $35 млн по состоянию на 31 декабря 2015 года. При этом $196 млн долга было погашено в течение прошлого года", - подчеркивается в биржевом сообщении.
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