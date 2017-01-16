Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины принял решение о приватизации компании " Черноморское морское пароходство " (ЧМП).

Согласно сообщению официального издания ФГИ "Ведомости приватизации", первичная стоимость основных средств предприятия на 30 сентября 2106 года составляла 180,4 млн грн, остаточная - 83,168 млн грн.

Помимо того, ведомство решило приватизировать государственное предприятие водных путей "Устьдунайводшлях".

Государственная судоходная компания "Черноморское морское пароходство" во времена СССР располагала флотом в 400 судов. В 1990 годы большинство кораблей были переданы оффшорным компаниям или проданы на аукционах за долги.

В 2003 году решением Хозяйственного суда Одесской области было открыто производство о банкротстве ЧМП, а в феврале 2006 года по решению кредиторов компании началась процедура санации.

В 2011 году Государственная служба морского и речного транспорта ("Укрморречфлот") заявляла, что активы ЧМП останутся в госсобственности и не будут использоваться для погашения кредиторской задолженности предприятия.

Позднее, в том же году, Верховная Рада отказалась поддержать запрос народного депутата Евгения Царькова к президенту Украины Виктору Януковичу о создании следственной комиссии по вопросу ЧМП.

В запросе предлагалось привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к банкротству, а также расследовать причастность к данной ситуации экс-президента Украины Леонида Кравчука.