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Судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон" до конца 206/2017 МГ построит 4 судна
07:53 13.01.2017 |
Судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон" (Николаев) построит несамоходное судно В2000 и три буксира до конца 2016/2017 маркетингового года (МГ, июль-июнь).
Согласно сообщению на сайте сельскохозяйственного предприятия "Нибулон", после строительства четырех судов, флот компании увеличится до 59 единиц.
Собственную судостроительную программу "Нибулон" реализует в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком.
В 2017 году на судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон" в рамках сотрудничества с ЕИБ будет завершено строительство серии несамоходных судов проекта В2000, спущен на воду новый перегрузчик и земснаряд "Николаевец".
"Благодаря указанному сотрудничеству (с ЕИБ - ИФ) 100%-ая загруженность завода расписана на два года вперед", - сообщается на сайте компании.
ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн.
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"По состоянию на 31 декабря 2016 года остаток денежных средств группы составил примерно $145 млн, что на $110 млн больше по сравнению с $35 млн по состоянию на 31 декабря 2015 года. При этом $196 млн долга было погашено в течение прошлого года", - подчеркивается в биржевом сообщении.
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