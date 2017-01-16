Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК, ЕГОК), в 2016 году сократила производство товарных окатышей из собственного сырья на 1,7% по сравнению с 2015 годом - до 11 млн 71,40 тыс. тонн, из стороннего - на 68%, до 129,20 тыс. тонн.

Согласно объявлению компании на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE) 9 января, в целом это привело к снижению суммарного производства окатышей за год на 4% по сравнению с 2015 годом – до 11 млн 200,6 тыс. тонн (за 2015-й - 11 млн 661,60 тыс. тонн).

При этом в 2016 году общий выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа составил 10,535 млн тонн (рост на 1,6%), с 62%-ным – 665,6 тыс. тонн (снижение на 48,6%). В том числе выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа из собственного сырья составил 10 млн 405,8 тыс. тонн (рост на 4,4%), с 62%-ным – 665,6 тыс. тонн (снижение на 48,4%).

"Спад производства окатышей в 2016 году связан с увеличением на 1 млн тонн производства окатышей FPP+ (Ferrexpo premium pellets plus - премиальные окатыши Ferrexpo плюс (FPP+), содержат 65% железа с повышенной щелочностью и низкотемпературным дроблением в сравнении с окатышами FPP) - 3,3 млн тонн против 2,3 млн тонн в 2015 году, а также ремонтом подвижных колосников и окомкователя, спадом производства из низкорентабельного концентрата третьих лиц", - поясняет Ferrexpo.

При этом компания отмечает, что в 2016 году зафиксированы рекордные объемы продаж - около 11,7 млн тонн по сравнению с 11,3 млн тонн в 2015 году, что подтверждает высокий мировой спрос на ее продукцию.

В сообщении уточняется, что средняя цена на окатыши группы в 2016 году несколько выросла по сравнению с 2015 годом в связи с восстановлением цены на руду мелкой фракции с 62%-ным содержанием железа в течение года (средняя цена за тонну в 2016-м - $58,5) по сравнению с 2015 годом ($55,5) и стабильным улучшением премиальных окатышей после спада в первом квартале 2016 года.

За весь 2016 год денежные затраты на производство составили около $29/тонна по сравнению с $31,9/тонна в 2015 году.

"По состоянию на 31 декабря 2016 года остаток денежных средств группы составил примерно $145 млн, что на $110 млн больше по сравнению с $35 млн по состоянию на 31 декабря 2015 года. При этом $196 млн долга было погашено в течение прошлого года", - подчеркивается в биржевом сообщении.

В нем отмечается, что в 2016 году Ferrexpo существенно сократила долговые обязательства, поэтому вступает в 2017 год со значительно улучшенной структурой капитала. "В 2017 году ожидается увеличение доли производства премиальных окатышей с умеренным ростом общих объемов производства по сравнению с 2016 годом. Стоимость продукции будет зависеть от цены на сырье, курса гривни и уровня инфляции в Украине", - резюмирует группа.

Как сообщалось в годовом отчете, Ferrexpo в 2015 году объем производства окатышей возрос на 6% - до 11,7 млн тонн (в 2014-м – 11,08 млн тонн). При этом группа прекратила покупку сырья у третьих компаний, снизила выпуск окатышей из сырья третьих компаний - со 112 тыс. тонн в январе-феврале 2015 года до 0 тонн в январе-феврале 2016 года.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

В 2016 году она произвела 11,2 млн тонн железорудных окатышей.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,02% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.