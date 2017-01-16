Финансовые новости
- |
- 16.01.17
- |
- 04:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Аэропорт "Борисполь" в 2016г увеличил пассажиропоток на 19%
11:29 13.01.2017 |
Как сообщила пресс-служба аэропорта, наивысший показатель достигнут за счет привлечения с иностранных рынков трансферных пассажиров: за год их количество выросло на 49% - до 2,31 млн.
Как сообщалось, "Борисполь" в ноябре 2016 года обслужил 660 тыс. пассажиров, что на 30% больше, чем в ноябре 2015 года, а за 11 месяцев 2016 года - 7,924 млн пассажиров, что на 17% превышает показатели аналогичного периода 2015 года.
Международный аэропорт "Борисполь" обеспечивает более 68% пассажирских авиаперевозок Украины, является единственным украинским аэропортом, в котором обслуживаются дальнемагистральные рейсы. Из аэропорта свыше 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение более чем на 100 маршрутах по всему миру.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ и Минфин ведут переговоры о реструктуризации ОВГЗ в собственности центробанка на 383 млрд грн
|Эксперты объясняют снижение курса гривны спадом активности экспортеров и большими бюджетными расходами в конце 2016
|ГФС заявляет о продолжении исполнения обязанностей налоговой милиции
|Аваков против создания Финполиции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ решил ликвидировать Инвестбанк
|Tradologic и Leverate объявили о партнерстве
|Alpari выпустила версию мобильного приложения для iOS
|"Метинвест" сконцентрировал 99% ММК им. Ильича
|Ferrexpo в 2016г снизила выпуск окатышей из собственного сырья, нарастила премиальную продукцию, сократила долг
"По состоянию на 31 декабря 2016 года остаток денежных средств группы составил примерно $145 млн, что на $110 млн больше по сравнению с $35 млн по состоянию на 31 декабря 2015 года. При этом $196 млн долга было погашено в течение прошлого года", - подчеркивается в биржевом сообщении.
|Киевлян призывают платить за газ только по прямым платежкам "Киевгаза"
Это интересно
|Евродепутаты решат, предоставлять ли роботам правовой статус как "электронному человеку"
|Флагманский фаблет HTC U Ultra оснащён вспомогательным дисплеем
|Panasonic представила робота-компаньона в виде огромного яйца
Имея доступ к Сети, робот может по запросу пользователя находить интересующего его информацию и выступить в роли смарт-колонки. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 6600 мА·ч, которой хватит на шесть часов непрерывной работы от одного заряда.
|В Panasonic создан VR-шлем со сверхшироким углом обзора
|Дорожному Mercedes-AMG GT добавили полноуправляемое шасси
|Неанонсированный QWERTY-смартфон BlackBerry Mercury попал в руки журналистов
|Volkswagen выплатит США еще 4,3 млрд долларов