Государственное предприятие "Международный аэропорт " Борисполь " (Киев), крупнейший аэропорт страны, в 2016 увеличил пассажиропоток на 19% по сравнению с 2015 годом – до 8,65 млн чел., таким образом достигнув максимальных показателей за всю историю существования предприятия.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, наивысший показатель достигнут за счет привлечения с иностранных рынков трансферных пассажиров: за год их количество выросло на 49% - до 2,31 млн.

Как сообщалось, "Борисполь" в ноябре 2016 года обслужил 660 тыс. пассажиров, что на 30% больше, чем в ноябре 2015 года, а за 11 месяцев 2016 года - 7,924 млн пассажиров, что на 17% превышает показатели аналогичного периода 2015 года.

Международный аэропорт "Борисполь" обеспечивает более 68% пассажирских авиаперевозок Украины, является единственным украинским аэропортом, в котором обслуживаются дальнемагистральные рейсы. Из аэропорта свыше 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение более чем на 100 маршрутах по всему миру.