Запрет на рекламу брокерских услуг во Франции не будет применим к большинству брокеров, торгующих СFD, за исключением определенных условий.

Основным требованием, тем не менее, является обеспечение гарантированного стоп-лосса для каждой сделки CFD. При достижении нулевого баланса торги клиента должны быть автоматически остановлены.

2016 год ознаменовался тем, что ведущие европейские регуляторы стремились ограничить торговлю и маркетинг брокерских компаний. Это было связано с большим количеством жалоб от клиентов, которые пострадали от недобросовестной деятельности некоторых участников рынка Форекс.

К примеру, в Великобритании и на Кипре регуляторы предложили новые правила, которые ограничивают размер максимального кредитного плеча, а также запрещают депозитные бонусы, чтобы клиенты не имели соблазна инвестировать больше средств в торговлю.

По материалам: IAFT News

