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ФГВФЛ назначил временным администратором Платинум Банка экс-временного администратора банка "Михайловский"
16:11 11.01.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на основании решения правления Национального банка Украины (НБУ) от 10 января 2017 года об отнесении Платинум Банка (Киев) к неплатежеспособным, с 11 января ввел временную администрацию в финучреждение.
Согласно официальному сообщению ФГВФЛ, временная администрация будет работать в банке один месяц - до 10 февраля включительно. ФГВФЛ назначил временным администратором Платинум Банка Юрия Ирклиенко, который ранее был временным администратором, а затем ликвидатором банка "Михайловский".
Как сообщалось, НБУ принял решение об отнесении Платинум Банка к категории неплатежеспособных в связи с тем, что по состоянию на 1 января 2017 года банк не достиг положительного значения капитала.
29 декабря 2016 года Платинум Банк заявил о докапитализации на 120 млн грн в рамках ранее заявленной акционерами программы капитализации.
Платинум Банк (ранее - Международный ипотечный банк) создан в 2005 году. По данным НБУ, на 1 октября 2016 года банк занимал 22-е место по размеру активов (7,277 млрд грн) среди 100 действовавших в стране.
По состоянию на 10 января 2017 года физическими лицами - владельцами существенного участия в ПАО "Платинум Банк" являлись Борис Кауфман и гражданин Израиля Григорий Гуртовой независимо от формального владения с учетом осуществления значительного влияния на управление и деятельность банка.
НБУ признал структуру собственности банка непрозрачной в июне 2016 года, а в августе 2016 года Б.Кауфман подал в Нацбанк пакет документов для согласования приобретения существенного участия в банке в размере более 75% через подконтрольные ему компании. Вместе с тем, НБУ не согласовывал Б.Кауфману приобретение акций банка с учетом непредставления отдельных документов, в частности, из-за отсутствия разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию.
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