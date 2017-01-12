Госпредприятие "Конотопский авиаремонтный завод" Авиакон " (Сумская обл.) в 2016 году обеспечило в интересах ВСУ ремонт и модернизацию более 20 боевых вертолетов, сообщила пресс-служба госконцерна.

Согласно сообщению, одной из ключевых программ стала проведенная в рамках гособоронзаказа с участием западного ОПК глубокая модернизация ударных Ми-24ПУ1 армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

В рамках модернизации обеспечено повышение защиты авиатехники: вертолеты оснащены системой оптико-электронного подавления "Адрос" КТ-01АВ, обеспечивающей защиту от переносных зенитно-ракетных комплексов типа "Игла" и Stinger, а также ракет "воздух-воздух" типа Р-60 и Р-73. Новые прицельный и навигационный комплексы позволяют модернизированным Ми-24 эффективно решать боевые задачи в ночное время. Кроме того, с целью повышению скорости и маневренности, на ударный вертолет установлены новые отечественные двигатели, отмечают в госконцерне. Модернизированный Ми-24ПУ-1 оснащен сверхмощной 30-мм автоматической пушкой и разнообразным ракетным вооружением, включая высокоточные противотанковые управляемые ракеты.

Как сообщалось, модернизация вертолетов огневой поддержки армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины Ми-24ПУ1 обеспечивается в рамках ВТС с Францией: в 2008 году "Авиакон" подписал долгосрочный контракт о сотрудничестве по программе модернизации Ми-24 с французской Sagem

Входящее в "Укроборонпром" с 2011 года по решению правительства ГП "Авиакон" обеспечивает капитально-восстановительный ремонт любой сложности, переоборудование и модернизацию вертолетов семейства "Ми" всех типов и модификаций. В июле 2016 года предприятие получило сертификат соответствия системы качества требованиям стандарта НАТО AQAР 2120.