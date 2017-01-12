Госпредприятие "Завод им. Малышева" (Харьков) по итогам работы в 2016 году существенно увеличило объемы производства продукции по сравнению с 2015 годом, сообщила пресс-служба танкового завода.

Согласно сообщению на сайте предприятия, в 2016 году темпы роста производства товарной продукции ГП "Завода им. Малышева" составили 319,3% по сравнению с 2015 годом, доход от реализации продукции увеличился на 178%. Это лучший показатель работы предприятия за последние пять лет, уточняет пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, существенный рост экономики ГП "Завод им. Малышева" обеспечен благодаря полной загрузке производственных мощностей. "Более десятка действующих только на сегодняшний день договоров обеспечивают бесперебойную работу завода, надежно гарантируя успешный завтрашний день", - подчеркивает пресс-служба.

На сегодняшний день ведущим украинским танковым заводом уже заключены, а также готовятся новые многомиллионные контракты - как в продолжение уже реализуемого сотрудничества, так и в рамках новых договоренностей с новыми контрагентами, отмечается в сообщении.

Завод им. Малышева - известный в мире украинский производитель бронетехники, с января 2011 года по решению правительства Украины входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

В числе наиболее крупных партнеров завода в последние годы - КНР, Ирак, Египет, Таиланд, Пакистан, который остается одним из наиболее перспективных партнеров Украины по ВТС в регионе.

В рамках заключенного в 1996 году контракта стоимостью около $650млн Украина поставила в Пакистан 320 танков Т-80УД. С 2001 года Украина сотрудничает с Пакистаном и КНР в проекте пакистанского ОБТ Al-Khalid: тогда был заключен первый контракт на поставку МТО на базе двигателя 6ТД-2 для собираемого на мощностях в Таксиле и имеющего хороший экспортный потенциал пакистанского ОБТ. В настоящее время украинскими специалистами уже освоен двигатель нового поколения 6ТД-3 мощностью 1500 л.с., который может конкурировать с разработками мировых производителей.

В ноябре 2016 года госкомпания "Укрспецэкспорт" подписала с пакистанскими Heavy Indusrries Taxila и Тrojans протоколы о сотрудничестве в области модернизации бронетехники вооруженных сил Исламской Республики Пакистан.

По данным украинской стороны, планы по расширению сотрудничества включают проведение для пакистанского заказчика капитального ремонта поставленных ранее Украиной в Пакистан танков Т-80УД, а также новые поставки МТО для пакистанского ОБТ Аl-Khalid в количестве 110 шт.