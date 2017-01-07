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НБУ сменил 4 банка в списке участников валютных интервенций с запросом лучшего курса
16:41 06.01.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал список банков-участников валютных интервенций с запросом лучшего курса, которые будут проводиться в первом квартале 2017 года, сообщается на веб-сайте центробанка.
По данным НБУ, после обновления критериев отбора из списка участников выбыли ПАО "Банк 3/4", ПАО "Банк Альянс", ПАО "КБ "Глобус" и ПАО "Платинум Банк", а вместо них вошли ПАО "ВТБ Банк", ПАО "ИНГ Банк Украина", АО "Прокредит Банк" и АО "Укргазбанк" (все Киев).
Кроме того, в новый перечень вновь вошли ПАО "Альфа-Банк", ПАО "Банк инвестиций и сбережений", ПАО "Диамантбанк", ПАО "Креди Агриколь Банк", ПАО "ОТП Банк", ПАО "Ощадбанк", ПАО КБ "Приватбанк", Акционерный банк "Пивденный", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ПУМБ", АО "Райффайзен Банк Аваль", ПАО "Сбербанк", ПАО "Ситибанк", АО "Укрэксимбанк", АО "УкрСиббанк" и ПАО "Укрсоцбанк".
Как сообщалось, НБУ в конце октября 2016 года утвердил порядок проведения новой формы валютных интервенций - запрос наилучшего курса, согласно утвержденной стратегии валютных интервенции НБУ на 2016-2020 гг.
Для проведения такого вида интервенции НБУ будет делать запрос у банков цены на покупку-продажу иностранной валюты через торгово-информационный системы (ТИС). После получения предложений банков НБУ будет заключать сделку с банком, предложившим лучшую цену.
Кроме того, 5 января НБУ расширил критерии отбора банков для участия в валютных интервенциях с запросом лучшего курса. Отныне вместо крупнейших по торговым оборотам банков-участников межбанковского валютного рынка в валютных интервенциях смогут принимать участие 20 банков, которые по итогам последнего квартала будут иметь наивысший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка. Этот рейтинг будет рассчитываться по трем критериям: объем операций банка по купле-продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и НБУ (удельный вес этого критерия в итоговой рейтинговой оценке - 50%); объем операций банка с клиентами по купле-продаже безналичной иностранной валюты (30%) и объем активов банка (20%).
Новые правила вступили в силу 6 января 2017 года.
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