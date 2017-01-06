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НБУ заявляет о своевременном погашении рефинансирования Приватбанком
10:38 06.01.2017 |
Национальный банк заявляет о своевременном погашении рефинансирования Приватбанком.
Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью "Левому берегу", передают Українські Новини.
"28 декабря НБУ монетизировал облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) для Приватбанка на 25,8 млрд гривен, то есть меньше четверти суммы капитализации. При этом полученные средства банк уже использовал преимущественно на погашение задолженности по кредитам рефинансирования перед НБУ. В то же время потребности монетизировать ОВГЗ, чтобы профинансировать отток средств, у банка нет", - сказал он.
Сологуб добавил, что последние несколько недель до 19 декабря, когда было принято решение по национализации Приватбанка, на фоне слухов о его национализации действительно имел место отток денег населения со счетов.
Но после объявления о решении он продлился всего три дня, после чего начался возврат средств населения на счета финучреждения.
"Если новое правление банка сможет поддерживать нормальную работу банка, то и оттоков больших не будет. Поэтому сейчас многое будет зависеть от стратегии развития банка, от ставок по депозитам и проч. Но это все процессы длительные, не одного дня. Пик (паники, - ред.) уже, мне кажется, мы прошли", - подчеркнул представитель НБУ.
По его словам, в таких условиях, монетизация долговых бумаг влияет на валютный рынок и уровень инфляции незначительно.
Сологуб также рассказал, что есть и другие причины того, что монетизация будет иметь минимальное влияние на макроэкономические показатели.
Во-первых, Приватбанк должен держать обязательные резервы, что он раньше не делал.
Эту сумму он должен положить на корсчет в Нацбанке, то есть на рынок он с этими деньгами не выходит.
Во-вторых, у Приватбанка не было проблем с валютной ликвидностью, у него были проблемы с гривневой ликвидностью.
И он активно работал на рынке свопов - менял свою свободную валюту на гривну (с правом обратного выкупа на тех же условиях через некоторое время).
В тоже время целый ряд банков в конце года продолжал активно возвращать кредиты рефинансирования НБУ.
Как сообщали Українські Новини, 19 декабря Приватбанку было выделено 15 млрд гривен рефинансирования с погашением в конце 2016 года.
22 декабря НБУ предоставил Приватбанку 10 млрд гривен рефинансирования.
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|НБУ заявляет о своевременном погашении рефинансирования Приватбанком
"28 декабря НБУ монетизировал облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) для Приватбанка на 25,8 млрд гривен, то есть меньше четверти суммы капитализации. При этом полученные средства банк уже использовал преимущественно на погашение задолженности по кредитам рефинансирования перед НБУ", - Дмитрий Сологуб.
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