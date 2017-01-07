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Мариупольский порт в 2016г снизил перевалку грузов на 15,4%
17:31 06.01.2017 |
Мариупольский морской порт (Донецкая обл.) в 2016 году сократил перевалку грузов на 15,4% по сравнению с 2015 годом - до 7,602 млн тонн. Согласно оперативной информации госпредприятия "Администрация морских портов Украины", за этот период порт увеличил перевалку экспортных грузов на 8,3% – до 5,608 млн тонн, импортных – сократил почти в пять раз, до 269,81 тыс. тонн, не переваливал транзитные грузы, а каботажных перевалил 1,725 млн тонн (на 30,3% меньше). По номенклатуре грузов порт за 2016 год месяцев сократил перевалку наливных грузов на 10,9% - до 89,06 тыс. тонн, сухих сыпучих – на 30,2%, до 2,958 млн тонн, тарно-штучных – увеличил на 0,7%, до 4,556 млн тонн. Мариупольский морской порт входит в ряд крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Территория порта составляет 73,2 га, длина причальной линии – 4,2 км.
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