Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины", по состоянию на 3 января 2017 года, составляет около 25,2 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Как отмечается, по сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1,7 млрд гривен (6,4%).

"Долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составляет около 82% от общей суммы задолженности, долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии - около 9%, долг прямых промышленных потребителей - около 9%", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что задолженность ПАО "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии составляет около 2,1 млрд гривен. За прошедшую неделю задолженность ПАО "Киевэнерго" уменьшилась на 225 млн гривен (9,6 %).

Напомним, ранее сообщалось, что задолженность предприятий перед "Нафтогазом" за газ по состоянию на 21 декабря 2016 года составила около 28,2 млрд гривен.