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МОФТ подвел итоги Премии IAFT Awards 2016
14:28 03.01.2017 |
МОФТ объявил о закрытии пятого ежегодного голосования, которое проходило на сайте Премии IAFT Awards на протяжении декабря 2016 года.
Премия IAFT Awards - это прекрасная возможность для брокеров заявить о себе и своих услугах, а для трейдеров - высказать свое мнение и отдать голос за самую сильную и перспективную компанию. В ходе голосования IAFT Awards были определены лучшие брокеры в представленных 18 номинациях по итогам 2016 года:
Лучший брокер СНГ - Verum Option
Лучший брокер Европы - Forex4you
Лучший брокер года - Turboforex
Лучший центовый брокер - WELTRADE
Лучший брокер Азии - Instaforex
Открытие года - FINMAX
Динамичное развитие - Grand Capital Ltd.
Инновационный брокер - BINOMO
Лучший партнер IAFT - FortFs
Лучший журнал для трейдеров - Биржевой Лидер
Лучший банк-брокер- Альфа-Форекс
Лучший ECN-брокер - RoboForex
Лучший портал трейдеров и инвесторов - FOREX MAGAZINE
Лучший фондовый брокер года - FINAM Ltd.
Самое быстрое исполнение ордеров - EXNESS
Лучший брокер по работе с бинарными опционами - Nord Fx
Лучший провайдер ликвидности - Swissquote Bank SA
Лучший STP-брокер - NPBFX
Спонсорами 5-й, юбилейной Премии IAFT Awards выступили такие ведущие брокеры, как:
Генеральный спонсор - Verum Option
Официальные спонсоры - NordFX, Binomo
Международное объединение Форекс трейдеров выражает свою благодарность трейдерам за участие в голосовании, а также благодарит всех брокеров за активную позицию в этой гонке за лидерство.
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