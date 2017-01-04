МОФТ объявил о закрытии пятого ежегодного голосования, которое проходило на сайте Премии IAFT Awards на протяжении декабря 2016 года.

Премия IAFT Awards - это прекрасная возможность для брокеров заявить о себе и своих услугах, а для трейдеров - высказать свое мнение и отдать голос за самую сильную и перспективную компанию. В ходе голосования IAFT Awards были определены лучшие брокеры в представленных 18 номинациях по итогам 2016 года:

Лучший брокер СНГ - Verum Option

Лучший брокер Европы - Forex4you

Лучший брокер года - Turboforex

Лучший центовый брокер - WELTRADE

Лучший брокер Азии - Instaforex

Открытие года - FINMAX

Динамичное развитие - Grand Capital Ltd.

Инновационный брокер - BINOMO

Лучший партнер IAFT - FortFs

Лучший журнал для трейдеров - Биржевой Лидер

Лучший банк-брокер- Альфа-Форекс

Лучший ECN-брокер - RoboForex

Лучший портал трейдеров и инвесторов - FOREX MAGAZINE

Лучший фондовый брокер года - FINAM Ltd.

Самое быстрое исполнение ордеров - EXNESS

Лучший брокер по работе с бинарными опционами - Nord Fx

Лучший провайдер ликвидности - Swissquote Bank SA

Лучший STP-брокер - NPBFX

Спонсорами 5-й, юбилейной Премии IAFT Awards выступили такие ведущие брокеры, как:

Генеральный спонсор - Verum Option

Официальные спонсоры - NordFX, Binomo

Международное объединение Форекс трейдеров выражает свою благодарность трейдерам за участие в голосовании, а также благодарит всех брокеров за активную позицию в этой гонке за лидерство.