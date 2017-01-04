Сервис ex.ua перезапустился как файлообменник по адресу fex.net. "Сообщаем, что сервис "ЕХ-файлы" перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network). Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования", - гласит сообщение на главной странице ex.ua.

Создатели нового сервиса отмечают, что пользователи могут анонимно загружать файлы любого размера и формата. Ресурс поддерживает их автоматическое конвертирование для просмотра или проигрывания. Файлы будут хранится на сервере компании семь дней с момента создания ключа. Пользователи будут оповещаться об истечении срока.

Кроме того, на домене @fex.net можно зарегистрировать новый почтовый ящик. Все владельцы почтовых ящиков ex.ua получат дополнительное расширение на fex.net с тем же логином и паролем доступа.

По словам создателей fex.net, это базовый набор функций и в течение двух месяцев у пользователей появится возможность создания постоянного хранилища и облака потокового вещания. Для первых 100 тыс украинских пользователей ожидаемая цена хранения информации составит $1 за 1 ТБ в месяц.