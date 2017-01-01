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Топливно-энергетический комплекс
ОПЗ объявил о приостановке работы из-за высокой цены на газ и долгов
15:08 30.12.2016 |
Крупное химическое предприятие "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) объявило об остановке своей работы из-за высокой цены на газ и задолженности перед "Нафтогазом Украины" в размере 1,5 миллиарда гривень, сообщается на сайте предприятия.
"В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого "Нафтогазом Украины", которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода… до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода", - говорится в сообщении.
В ОПЗ отметили, что по согласованию с Фондом государственного имущества Украины, в ведомстве которого находится предприятие, завод ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса на длительный период.
Как сообщал УНИАН, в декабре провалилась третья по счету попытка приватизировать 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой 5,16 миллиарда гривень. В этой связи его дальнейшая деятельность оказалась под угрозой остановки. Предприятие имеет около 251 миллион долларов задолженности перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и более 500 миллионов гривень – перед "Нафтогазом Украины", а контракт на поставку газа на завод заканчивается 31 декабря.
При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев спрогнозировал рост долга завода перед знергохолдингом до 1,5 миллиарда гривень к концу года. В то же время он не видит экономических оснований передавать ОПЗ в управление "Нафтогаза" до разработки механизма погашения долга предприятия.
Такого же мнения придерживается глава крупнейшей газодобывающей компании Украины "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко. По его словам, передача ОПЗ в управление "Нафтогаза" или его компании – это не решение проблемы завода, а лишь перекладывание проблемы на другие компании.
Позже Кабинет министров Украины реструктуризировал 1,5 миллиарда гривень долга Одесского припортового завода перед "Нафтогазом Украины" за потребленный газ.
Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.
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