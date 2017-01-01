Международный валютный и CFD-брокер Blackwell Global сегодня объявил о двух новых лицензиях, которые были выданы ему Комиссией по безопасности и фьючерсам.

Это позволяет брокеру осуществлять торговлю ценными бумагами и фьючерсами как в Гонконге, так и среди международных инвесторов.

После утверждения лицензии инвесторы могут получить доступ как к местным, так и к международным договорам по нескольким классам активов. Также это позволит расширить портфель глобального бренда Blackwell и эффективно реализовывать сделки на Shenzhen-Hong Kong Stock-Connect - восьмой по величине фондовой бирже в мире с капитализацией $3,29 млрд.





По материалам: IAFT News

