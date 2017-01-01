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Топливно-энергетический комплекс
"Нафтогаз" констатирует снижение транзита через ГТС Украины после увеличения загрузки OPAL
13:15 30.12.2016 |
"Нафтогаз" отмечает сокращение транзита газа через Украину и увеличение транзита "Северным потоком" после предоставления "Газпрому" права на допмощности OPAL
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" отмечает сокращение транзита газа через территорию Украины и увеличение транзита "Северным потоком" после предоставления "Газпрому" права на дополнительные мощности OPAL.
Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передают Українські Новини.
"Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), с 22 декабря российский "Газпром" значительно нарастил объемы транспортировки газа по газопроводу "Северный поток". Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод OPAL. При этом объем транзита по Украине за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся", - говорится в сообщении.
Начиная с 22 декабря использовании маршрута "Северный поток - OPAL" возросло с 57,1 млн куб. м до 80,5 млн куб. м в сутки (рост на 41%).
В результате "Газпром" нарастил физическое загрузки газопровода OPAL с 50% до более 80% его мощности.
За это время объемы транспортировки газа по украинской ГТС в направлении Словакии уменьшились с 148,9 млн куб. м до 120,8 млн куб. м в сутки (-19%).
Суточный объем газа, транспортированный суммарно по украинскому маршруту и маршруту "Северный поток - OPAL" 22 и 28 декабря фактически не изменился (206,0 млн куб. м против 201,3 млн куб. м (-2%).
В "Нафтогазе" отмечают, что данные ENTSOG позволяют предположить взаимосвязь между увеличением использования OPAL и уменьшением транзита Украиной и Словакией, что ставит под сомнение утверждение о том, что решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к OPAL и отступление от стандартного европейского законодательства не приведут к уменьшению объемов транзита российского газа через территорию Украины.
В компании отмечают, что сложившаяся ситуация дает основания считать, что "Газпром" предпринимает целенаправленные действия для ограничения транзита украинской газотранспортной системой.
Как сообщали Українські Новини, польская PGNiG заявляет о приостановке судом решения Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" права на дополнительные мощности OPAL
"Нафтогаз" подал жалобу в орган регулирования энергетики Германии (Bundesnetzagentur) на решение Европейской комиссии о предоставлении "Газпрому" права на использование дополнительных мощностей газопровода OPAL.
Газопровод OPAL мощностью 36 млрд куб. м соединяет морской газопровод "Северный поток" с Германией и Чехией.
Газопровод дает "Газпрому" выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины.
В 2009 году Еврокомиссия наложила ограничения на использование "Газпромом" этого газопровода, согласно которым российская компания имела право лишь на 50% его мощностей.
Решение Еврокомиссии от 28 октября даст возможность "Газпрому" приобретать квоты еще на 40% мощностей этого газопровода.
В октябре "Нафтогаз" отмечал, что в случае предоставления Европейской комиссией разрешения "Газпрому" на дополнительное использование от 30% до 40% мощности газопровода OPAL Украина в годовом исчислении потеряет доход в размере около 320-425 млн долларов (при действующих в контракте тарифах на транзит).
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