ПАО " Укрзализныця " (УЗ) призывает пассажиров поезда Перемышль-Львов-Киев покупать билеты на территории Польши в кассах железных дорог не позже чем за 1 час до его отправления.

"Польские железнодорожники сообщили своим украинским коллегам, что технические проблемы, которые возникают сейчас при покупке билетов на поезд Интерсити+ Перемышль - Киев, когда пассажиры пытаются приобрести билеты непосредственно перед отправлением поезда в Польше, будут преодолены с 15 января 2017 года", - сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на директора по пассажирским перевозкам и сервиса УЗ Игоря Романкива.

"Проблем не возникнет, если это будет сделано не менее чем за час до отправления, а не за 10 минут. Нынешние технические нестыковки, конечно, будут решены, поэтому просим наших пассажиров с пониманием отнестись к ситуации", - цитируется Романкив.

В УЗ предостерегают, что пассажиры не имеют права осуществлять поездку без наличия билета, а прерогатива распространения проездных документов на территории Польши принадлежит исключительно польским кассирам и другим уполномоченным работникам польских железных дорог.

Напомним, что вчера на Delo.UA был опубликован блог о том, что наш автор не смог приобрести билеты в Перемышле, хотя поезд отправился во Львов полупустым.

Отметим, что и в Украине билеты на этот и другие международные поезда невозможно купить онлайн, а только в международных кассах.