Банк "Хрещатик" (Киев), находящийся в стадии ликвидации, 19 декабря по решению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) погасил задолженность по кредиту рефинансирования Национального банка Украины (НБУ) на 190,457 млн грн, сообщается на веб-сайте Фонда.

Согласно сообщению, удовлетворение требований кредитора осуществлено за счет средств, полученных от погашения пакета облигаций внутреннего госзайма Министерства финансов Украины в иностранной валюте, имущественные права по которым были переданы в залог НБУ по кредиту рефинансирования 8 декабря 2015 года.

Как сообщалось, ФГВФЛ на основании решения правления Национального банка Украины (НБУ) №46-рш от 2 июня 2016 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка "Хрещатик" начал процедуру ликвидации финучреждения.

Процедура ликвидации начата с 6 июня сроком до 5 июня 2018 года.

Основной причиной неплатежеспособности банка НБУ и киевские власти назвали нежелание других акционеров вкладывать в его докапитализацию, общие потребности в которой НБУ по итогам стресс-тестов оценил в 1,25 млрд грн до июня 2017 года, в том числе 600 млн грн - до 1 мая текущего года.

Как сообщалось, согласно последней структуре собственности банка, его крупнейшими совладельцами выступают Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%).

А.Иванов является младшим партнером "Киевской инвестиционной группы", Н.Солдатенко - экс-совладелец "Запорожстали", миноритарный акционер Индустриалбанка.

Согласно данным на сайте НБУ, по состоянию на начало 2015 года В.Хмельницкий и его бизнес-партнер А.Иванов владели соответственно 61,8% и 30,85% в компании Safety Privatstiftung, которая через цепочку других компаний контролировала 37,4427% банка "Хрещатик". Однако к 8 марта 2015 года опосредованное участие В.Хмельницкого в капитале банка сократилось до 0,0628%, к началу 2016 года - до 0,06%, а к 18 февраля он окончательно вышел из состава бенефициаров финучреждения.