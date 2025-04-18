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АНАЛІТИКА

Не дякуйте ChatGPT — OpenAI витрачає «десятки мільйонів доларів» на вашу ввічливість

22:48 17.04.2025 |

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Виявляється, ваше ввічливе спілкування з ChatGPT дорого обходиться компанії, яка його розробила.

Як помітив сайт TechRadar, користувач @tomiinlove запитав на X: «Цікаво, скільки грошей OpenAI витратила на електроенергію через те, що люди говорять "будь ласка" і "дякую" чатботу?» і отримав досить швидку відповідь від гендиректора OpenAI Сема Альтмана - «десятки мільйонів доларів».

Очевидно, що під час використання ChatGPT, який має величезні сервери, що й керують усіма операціями з ШІ, присутні великі витрати на електроенергію, і на слова «дякую» чи «будь ласка» припадає лише їхня мала частина. Хоча й сума, озвучена Альтманом, звучить доволі серйозно, але хтозна, чи це не жарт? Однак не спішіть прощатися з ввічливістю, щоб зекономити гроші для OpenAI - деякі звіти також показують, що «ввічливі й добре структуровані підказки» часто призводять до кращих відповідей.

З цікавого, останнє опитування компанії Future показало, що понад 70% з 1000 респондентів намагаються ввічливо спілкуватися зі штучним інтелектом, і 12% при цьому роблять це, бо бояться повстання роботів:)

Нагадаємо, що сьогодні OpenAI випустила o3 та o4-minі, які є першими моделями ШІ, що «думають картинками», а днем раніше - спецмоделі ШІ для айтішників GPT-4.1, GPT-4.1 mini та GPT-4.1 nano. У найближчі тижні також чекаємо на реліз o3-pro - версію o3, яка використовує більше обчислювальних ресурсів для створення відповідей, виключно для передплатників ChatGPT Pro.
За матеріалами: ITC.ua
 

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