Канада анонсувала мита на низку товарів із США у відповідь на «алюмінієві» тарифи Трампа

Канадський уряд заявив про плани застосувати мита проти товарів із США вартістю близько 30 млрд канадських доларів (20 млрд американських доларів) після того, як Дональд Трамп оголосив тарифи проти канадської сталі та алюмінію.

Про це повідомляє CBC, пише "Європейська правда".

У середу канадський уряд анонсував мита проти американських товарів вартістю близько 30 млрд канадських доларів у відповідь на тарифи Трампа проти канадської сталі та алюмінію.

Міністр фінансів Домінік Леблан назвав тарифну атаку Трампа проти Канади безпідставною, та заявив, що Оттава вимушена рішуче відреагувати на те, як США створюють "перебої і хаос" у торгівлі зі своїми близькими партнерами.

Міністр деталізував, що під канадські мита потраплять американські сталь та алюміній, комп'ютери, спортивне обладнання та деякі інші групи товарів.

Очільниця МЗС Мелані Жолі покритикувала аргументацію Трампа про те, що канадська сталь і алюміній є "загрозою для нацбезпеки" і назвала це надуманими та образливими обґрунтуваннями.

"Озвучувані приводи для цих тарифів змінюються щоденно. Єдиною константою, схоже, є лише балачки президента Трампа про анексію нашої країни через економічний примус. Ми не поступимося... Ми маємо давати відповідь на ці нісенітниці", - заявила вона.

Міністр промисловості Франсуа-Філіп Шампань зазначив, що тарифне рішення Трампа призведе до підвищення цін на практично усю продукцію американських підприємств з огляду на те, що вони дуже залежні від імпорту металів з Канади. За його словами, США самостійно виробляють лише 16% від своїх потреб в алюмінії, а 60% поставок надходить з канадського Квебеку.

Тарифи Трампа проти імпортованих сталі і алюмінію (у тому числі з Канади), що набули чинності з 12 березня - окремі від тих, які він анонсував і потім частково відкотив минулого тижня.

Канада тоді запровадила у відповідь тарифи на американські товари вартістю близько 30 млрд доларів і не стала скасовувати це рішення після того, як Трамп зробив крок назад.

Водночас провінція Онтаріо, яка вирішила запровадити свої власні заходи, призупинила анонсовану 25-відсоткову надбавку до ціни експортованої електроенергії для американських споживачів.