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АНАЛІТИКА

Збільшення тарифу на світло принесе «Енергоатому» та «Укргідроенерго» додаткові 50 млрд грн

23:25 04.06.2024 |

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Завдяки збільшенню тарифу на електроенергію для населення державні "Енергоатом" та "Укргідроенерго" отримають додатково 50 млрд грн у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LIGA.net.

Зазначається, що основний тягар фінансування пільгового тарифу на електроенергію для населення (ПСО - ред.) несе "Енергоатом". Відповідно, підвищення тарифу дозволить компанії витрачати менше грошей на компенсацію ПСО, а отже - збільшить його прибуток.

"Підвищення тарифу принесе трохи менш як 50 млрд грн на рік, які акумулює переважно "Енергоатом" і значно менше - "Укргідроенерго", - зауважили в статті.

В матеріалі пояснюють, що ці гроші "Укргідроенерго" спрямує на відновлення своїх пошкоджених гідроелектростанцій, тоді як "Енергоатом" використає їх для будівництва нових енергоблоків АЕС.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що збільшення тарифу на електроенергію для населення було потрібно для відновлення пошкодженої росіянами державної генерації.

Нагадаємо, через російські обстріли в Україні пошкоджені всі великі тепло- та гідроелектростанції.

Раніше Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 4,32 грн/кВт-г.

Це рішення було прийняте через необхідність відновлення пошкоджених енергооб'єктів внаслідок масованих ракетних атак.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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