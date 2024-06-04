Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада підтримала законопроект про компенсацію за знищене майно

23:17 04.06.2024 |

---

 

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 4 червня, підтримала у першому читанні законопроект №11161 щодо порядку компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram написав народний депутат Ярослав Железняк.

За його даними, законопроект підтримали 255 народних депутатів.

У самому документі йдеться про отримання компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях. А саме про випадки, якщо нерухомість розташована на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих.

"Власник такого майна зможе подати заяву про надання компенсації за процедурою та переліком документів згідно з наявною процедурою у Законі, окрім вимоги надати документи (у тому числі матеріали фото- і відеофіксації) майна до/після знищення/пошкодження", - пише нардеп.

Важливим є те, що фізичний огляд об'єктів нерухомого майна не проводиться. Власник такого майна має право на відмову від права власності на таке майно на користь держави.

Компенсація за зруйноване житло

Громадяни України, чиє житло було пошкоджено через російську агресію, мають змогу отримати компенсацію від держави. Отримані кошти можна буде використати для відновлення чи побудови нового житла.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,2938
  0,1875
 0,46
EUR
 1
 43,7671
  0,1268
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 11:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2915  0,15 0,37 40,9881  0,13 0,31
EUR 43,8389  0,04 0,08 44,7048  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2717  0,23 0,56 40,3000  0,23 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес